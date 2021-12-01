avusturya ekibi Salzburg'un 19 yaşındaki yıldızı Karim Adeyemi'nin talipleri artıyor. Adeyemi'nin ismi son dönemde Fransa'dan PSG, İspanya'dan Barcelona ve Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig gibi önemli takımlarla anılıyordu.

Sky Germany, Adeyemi'ye yönelik ilginin bir adım ileri gittiğini ve Barcelona'nın resmi teklifini ilettiğini belirtti. Fakat Alman medyası, yapılan teklifin transferde favori konumundaki Borussia Dortmund'un önerisini geçebilecek tarzda olmadığını aktarıyor.

Sky, bu sezon Salzburg forması altında çıktığı toplam 25 maçta 15 gol, 2 asistlik performans sergileyen ve Almanya Milli Takımı ile de 3 maça çıkıp 1 gol atma başarısı gösteren Adeyemi'nin Barcelona'ya transferinin çok olası durmadığını ifade ediyor.