Katalan devi Barcelona, teknik direktörlük görevine getirdiği eski oyuncusu Xavi'nin talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Barcelona'nın gündemine sürpriz bir isim olarak Basel'den Arthur Cabral geldi.

Barcelona'da Sergio Agüero'nun rahatsızlığı nedeniyle devre dışı kalması sonrası Xavi, forvet hattına bir takviye talep ediyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona'da ilk hedef olarak Basel'den Arthur Cabral belirlendi.

Maddi olarak sıkıntılar yaşayan Barcelona, sezon sonunda 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklifi devre arasında Basel'e sunmaya hazırlanıyor.

Maç başına 1 gol ortalama!

Geçtiğimiz sezon Basel formasıyla çıktığı 36 maçta 20 gol atan Arthur, bu sezon ise maç başına 1 gol ortalamasıyla dikkat çekiyor. İsviçre Süper Ligi'nde 13 maçta 13 gol atan Brezilyalı golcü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 10 maçta 10 gol atmayı başardı.

Barcelona'da Xavi'nin Edinson Cavani, Pierre-Emerick Aubameyang veya Alexandre Lacazette gibi isimleri daha çok tercih edebileceği fakat finansal durum nedeniyle başkan Joan Laporta'nın maddi anlamda daha uygun isimlere yöneldiği belirtiliyor.