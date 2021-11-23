Barcelona, Sergio Agüero'nun da rahatsızlığı nedeniyle bir forvet takviyesi yapmayı planlarken basında ismi geçen oyunculardan biri de Xavi'nin eski takımı Al Sadd'ın golcüsü Baghdad Bounedjah olmuştu. Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, ortaya atılan bu transfer iddiasını yalanladı.

Basın toplantısında iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Xavi, "O olağanüstü bir oyuncu ama bir ilgimiz yok. Bu bilginin nereden geldiğini bilmiyorum ama prensip olarak Al Sadd oyuncularının transferiyle ilgilenmeyeceğim" ifadelerini kullandı.