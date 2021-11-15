Barcelona'da maddi sıkıntıların etkisi altında transfer çalışmaları sürüyor. Bu noktada Katalan devinin yeni hocası Xavi Hernandez'in Xavi Simons'un takıma geri getirilmesine sıcak baktığı belirtilmekte.

Xavi Simons, alt yaş gruplarında Barcelona formasıyla parladıktan sonra Fransız devi PSG'ye transfer olmuştu. Burada A takım düzeyinde şans bulamayan genç oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesi ile ayrılacağı belirtiliyor.

Cadena SER'in haberine göre ise Barcelona, La Masia'dan yetişen Xavi Simons'u geri getirmek istiyor. Teknik direktör Xavi Hernandez'in de bu transfere olumlu yaklaştığı aktarılmakta.

Görüşme gerçekleşti

Barcelona Başkanı Joan Laporta ve Xavi Simons'un ünlü menajeri Mino Raiola arasında ilk görüşmenin geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştiği belirtiliyor. Laporta'nın Erling Haaland transferi konusunda gerçekleştirdiği görüşmede Xavi Simons'un durumunun da konuşulduğu aktarılıyor.



