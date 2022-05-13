Barcelona, bir süredir sol bek arayışlarını sürdürüyordu. Jordi Alba'nın ilerleyen yaşı nedeniyle bu pozisyona bir takviye yapmak isteyen Barcelona ile birçok oyuncunun ismi anılırken gündeme gelen son isim Sergio Reguilon oldu.

Javi Galan, Marcos Alonso ve Jose Gaya gibi isimler sonrası Mirror'ın haberine göre Barcelona, Tottenham'dan Sergio Reguilon'u listesine ekledi. 2020'de 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'den Tottenham'a transfer olan İspanyol sol bekin Real Madrid'in geri almasını sağlayacak bir opsiyon bedeli bulunduğu ifade edilmekte.

Tottenham ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Reguilon; bu sezon Premier Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik de skor katkısı sağladı.