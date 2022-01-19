Barcelona'da Ousmane Dembele krizi sürüyor. Fransız oyuncu ve menajeriyle yürütülen sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz olumlu sonuç çıkmış durumda değil ki işlerin de zora girdiği aktarılmakta.

İspanyol gazetesi Sport, bugün ana sayfadan Dembele krizine yer verdi. Oyuncunun geleceğine ilişkin son kararın bugün alınacağı aktarıldı. Uzayan süreçten sıkılan Barcelona'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dembele'yi oynatmaya devam etmek, kadro dışı bırakmak veya devre arasında takımda göndermek seçenekleri üzerinde duruyor.

Menajerinden flaş açıklama

Ousmane Dembele'nin Barcelona Teknik Direktörü Xavi'ye takımda kalmak istediğini söylediği belirtiliyor. Fakat yönetim ile Fransız yıldız, henüz bir noktada anlaşma sağlayamazlarken menajerinden de flaş bir açıklama geldi.

Ousmane Dembele'nin menajeri, yaptığı açıklamada Barcelona'nın pazarlık etmediğini ve sadece tehdit ettiğini belirtti.