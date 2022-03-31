Barcelona, sol bek pozisyonunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen yaşı nedeniyle Jordi Alba'yı bu pozisyonda yedeklemek isteyen Barcelona, geçtiğimiz yaz transferi adına Galatasaray 'ın büyük uğraş verdiği Real Betis'in sol beki Alex Moreno'yu da listesine eklemiş durumda.

Sport'un haberine göre Barcelona, yaz aylarında hücum hattına para harcamayı planlarken sol bek transferini daha uygun bir şekilde bitirmek istiyor. Ajax'tan Nicolas Tagliafico ve Valencia'dan Jose Luis Gaya öncelikli seçenekler olsa da maliyet faktörü nedeniyle Benfica'dan Grimaldo, Celta'dan Javi Galan ve Betis'ten Alex Moreno de listede yer alıyorlar.

Galatasaray, geçtiğimiz yaz Real Betis'ten Alex Moreno'nun transferini bitirmek adına büyük uğraş verse de bu çabalar olumlu sonuç vermemişti. Sarı-Kırmızılılar, boşta olan Patrick van Aanholt'u kadrosuna katarken kariyerine Betis'te devam eden Alex Moreno, bu sezon etkili performansıyla daha da dikkat çeker hale geldi. İspanyol sol bek, Betis formasıyla LaLiga'da çıktığı 21 maçta 4 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.