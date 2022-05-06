Barcelona, yaz aylarında kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devinin gündemine gelen son isim Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz oldu.

Fichajes'in haberine göre Barcelona, yaz aylarında Florian Wirtz için bir hamle yapmayı planlıyor. Leverkusen ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki oyuncu ile Bayern Münih, Juventus ve Real Madrid'in de ilgilendikleri fakat genç yıldızın Barcelona'ya transfer olmak istediği ifade ediliyor.

Bu sezon Leverkusen formasıyla toplam 31 maça çıkan Alman oyuncu; 10 gol, 14 asistlik skor katkısıyla yıldızlaştı.