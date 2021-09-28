Sezona istediği gibi başlayamayan Barcelona, kadrosuna bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Hücum hattından Lionel Messi ve Antoine Griezmann'ı kaybeden Barcelona'nın Edinson Cavani'yi istediği aktarılmakta.

Daily Mail'in haberine göre Cristiano Ronaldo'nun gelişinden bu yana forma şansı bulamayan Edinson Cavani, takımdan ayrılmak istiyor. Barcelona da ara transfer döneminde Edinson Cavani'yi kadrosuna katmanın peşinde.

Yüksek maaşı sorun

Barcelona, Cavani hamlesini yapmak istese de içinde bulunulan ekonomik durumlarda Uruguaylı yıldızın maaşını karşılaşmanın kolay olmayacağı ifade edilmekte. Yıllık yaklaşık 15 milyon Euro kazanan Cavani'nin transferi durumunda maaşının bir kısmının Manchester United tarafından karşılanması da ihtimaller dahilinde.