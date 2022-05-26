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Transfer haberi: Barcelona, Carney Chukwuemeka'nın peşinde

Kadrosunu gençleştirmeyi planlayan Barcelona, Aston Villa'nın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor.

26 Mayıs 2022, Perşembe 10:40 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Barcelona, Carney Chukwuemeka'nın peşinde

Yaz transfer döneminde kadrosuna genç oyuncu takviyesi gerçekleştirmek isteyen Barcelona, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Barcelona'nın Aston Villa'nın 18 yaşındaki orta sahası Carney Chukwuemeka ile ilgilendiği belirtildi. 

Fichajes'in haberine göre Katalan devi, Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna katmak istiyor ki genç oyuncunun Aston Villa ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. 

Bu sezon Aston Villa ile 12 Premier Lig maçında forma şansı bulan Chukwuemeka ile Manchester United'ın da ilgilendiği belirtilmekte. 

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