Yaz transfer döneminde kadrosuna genç oyuncu takviyesi gerçekleştirmek isteyen Barcelona, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Barcelona'nın Aston Villa'nın 18 yaşındaki orta sahası Carney Chukwuemeka ile ilgilendiği belirtildi.

Fichajes'in haberine göre Katalan devi, Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna katmak istiyor ki genç oyuncunun Aston Villa ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.

Bu sezon Aston Villa ile 12 Premier Lig maçında forma şansı bulan Chukwuemeka ile Manchester United'ın da ilgilendiği belirtilmekte.