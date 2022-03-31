Transfer haberi: Bamba Dieng için Fenerbahçe açıklaması

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın forveti Bamba Dieng'in ismi, devre arasında Fenerbahçe ile anılmıştı. Fransız basınında o döneme yaşananlara ilişkin açıklamalar yapılırken Marsilya'nın tavrının Dieng'i Fenerbahçe'ye göndermek yönünde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Dieng için yaptığı teklife Marsilya'nın sıcak baktığı aktarılırken After Marseille podcastine konuşan RMC Sport'tan Fransız gazeteci Florent Germain, Fransız ekibinin tavrının Dieng'i olumsuz etkilediğini ifade etti.





Yaptığı açıklamada Germain, "Marsilya'nın onu ara transfer döneminde satmaya çalışması bence Dieng'in moralini bozdu. Durumu daha karmaşık hale getirdi. Marsilya, son ana kadar onun için Türkiye'de bir çıkış yolu bulmaya çalıştı ve bu da onun moralini etkiledi" dedi.

Bu sezon Marsilya ile Ligue 1'de 18 maça çıkan Senegalli forvet; 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.