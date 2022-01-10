İspanya'da kötü bir sezon geçiren Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosuna bir savunma oyuncusu eklemek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Atletico Madrid'in hedefinde Fiorentina'dan Nikola Milenkovic var.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Atletico Madrid, devre arasında Sırp oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fiorentina ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Milenkovic, bu sezon İtalyan ekibinin 18 maçta formasını giydi.

Atletico Madrid'in kadrosuna katmak istediği Nikola Milenkovic için İngiliz ekibi Arsenal'in de devrede olduğu aktarılıyor.