Atletico Madrid, yaz aylarında Luis Suarez'in yerini doldurmak için çalışmalara başlamış durumda. Madrid ekibi, LaLiga içerisinden Raul de Tomas transferiyle bu eksikliği gidermek istiyor.

Goal'un haberine göre Atletico Madrid, Raul de Tomas ile ilgileniyor. Espanyol ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu sezon LaLiga'da 32 maçta 15 gol, 3 asistlik performansıyla öne çıkan 27 yaşındaki golcünün ismi altyapısından yetiştiği Real Madrid ile de anılmakta.