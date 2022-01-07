Atletico Madrid, 15 milyon Euro'ya Newcastle United'a transferi an meselesi olan Kieran Trippier’in yerini doldurmak için hemen harekete geçti. Trippier, Suudi Arabistan yatırım fonunun aldığı Siyah-Beyazlılar'ın ilk transferi olmaya hazırlanırken Atletico da İngiliz sağ bekin yerine Fransa'da geçen sezon lig şampiyonluğu yaşayan ve uzun süredir peşinde olduğu Zeki Çelik için düğmeye bastı. İspanyollar'ın önde gelen spor gazetelerinden El Mundo Deportivo'nun haberine göre Madrid temsilcisi, kısa bir süre içerisinde Fransız ekibinin kapısını çalacak.

İki alternatif var

Lille'in, Milli futbolcumuz için 15-20 milyon Euro arası bir bonservis bedeli beklediği konuşuluyor. Teknik direktör Diego Simeone'nin Zeki'nin alınamaması durumunda ise diğer alternatiflerinin Wolves'tan Nelson Semedo ve Sporting Lizbon'dan Pedro Porro olduğu iddia edildi.