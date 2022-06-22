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Transfer haberi: Arsenal'ın Raphinha teklifine ret

Arsenal, Leeds'in yıldızı Raphinha için resmî teklifini yaparken bu ilk teklif, yeterli görülmeyerek reddedildi.

22 Haziran 2022, Çarşamba 11:00 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Arsenal'ın Raphinha teklifine ret

Avrupa'nın birçok devinin transfer listesinde yer alan Raphinha için Arsenal da devreye girdi. Londra ekibi, Raphinha transferi için ilk teklifini yaptı. 

Sky Sports'un haberine göre Arsenal'ın Leeds United'a yaptığı ilk teklif, beklentilerin altında kalması nedeniyle reddedildi. Fakat bunun ilk görüşme olduğu ifade edilmekte. 

Arsenal'ın şimdi yükseltilmiş bir teklifle Leeds'in kapısını tekrar çalacağı belirtiliyor. Fakat Brezilyalı oyuncunun daha iki senelik sözleşmesi olması nedeniyle Leeds'in satmak adına bir baskı hissetmediği de aktarılmakta. 

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