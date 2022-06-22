Avrupa'nın birçok devinin transfer listesinde yer alan Raphinha için Arsenal da devreye girdi. Londra ekibi, Raphinha transferi için ilk teklifini yaptı.

Sky Sports'un haberine göre Arsenal'ın Leeds United'a yaptığı ilk teklif, beklentilerin altında kalması nedeniyle reddedildi. Fakat bunun ilk görüşme olduğu ifade edilmekte.

Arsenal'ın şimdi yükseltilmiş bir teklifle Leeds'in kapısını tekrar çalacağı belirtiliyor. Fakat Brezilyalı oyuncunun daha iki senelik sözleşmesi olması nedeniyle Leeds'in satmak adına bir baskı hissetmediği de aktarılmakta.