Mönchengladbach'ın yıldız orta saha oyuncusu Denis Zakaria, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak istemiyor. Zakaria için devredeki ekiplerden Arsenal ise elini çabuk tutmanın peşinde.

İsviçreli oyuncu ile PSG, Real Madrid, Roma ve Manchester City gibi ekipler ilgileniyor. Bild'in haberine göre ara transferde orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Arsenal, sezon sonunu beklemeden Zakaria'yı bonservis bedeli karşılığında kadroya katmak istiyor.

Arsenal'in sözleşmesi bitecek Zakaria için Mönchengladbach'a 12 milyon Euro düzeyinde bir bonservis önerebileceği aktarılmakta.