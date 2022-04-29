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Transfer haberi: Arsenal ve Newcastle'ın Calvert-Lewin yarışı

Premier Lig'de yeni sezona hücum hatlarını güçlendirerek girmek isteyen Arsenal ve Newcastle'ın Everton'dan Dominic Calvert-Lewin'i kadrolarına katmak istedikleri belirtildi.

29 Nisan 2022, Cuma 17:04 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Arsenal ve Newcastle'ın Calvert-Lewin yarışı

Premier Lig ekipleri Arsenal ve Newcastle, yeni sezon için yaz aylarında kadrolarına bir forvet takviyesi gerçekleştirmek istiyorlar. İki takımın Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin için yarış halinde oldukları belirtildi. 

Football Insider'a göre iki takım, Calver-Lewin'i ortak hedef olarak seçmiş durumdalar. 25 yaşındaki oyuncunun Everton ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. Bu sezon Everton formasıyla Premier Lig'de 13 maça çıkan İngiliz oyuncu; 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

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