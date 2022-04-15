Olympique Lyon, Lucas Paqueta'yı bu yaz kaybedebilir. Brezilyalı yıldız ile Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle ilgileniyor.

Lyon, Şampiyonlar Ligi şansını kaybetme riskiyle de karşı karşıyayken maddi olarak rahatlamak adına Paqueta'nın satılmasını gündeme almış durumda. The Cronicle'a göre Arsenal ve Newcastle, Paqueta'yı kadrosuna katmak istiyor. Ara transfer döneminde Bruno Guimaraes'i kadrosuna katan Newcastle'ın kısa sürede bir teklif sunabileceği aktarılmakta.

Bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 38 maçta 9 gol, 6 asistlik performans sergileyen Brezilyalı yıldız için Lyon'un 70 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor.