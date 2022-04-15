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Transfer haberi: Arsenal ve Newcastle, Lucas Paqueta'nın peşinde

Olympique Lyon'un Brezilyalı yıldızı Lucas Paqueta ile Premier Lig ekipleri Arsenal ve Newcastle'ın ilgilendikleri belirtildi.

15 Nisan 2022, Cuma 15:41 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Arsenal ve Newcastle, Lucas Paqueta'nın peşinde

Olympique Lyon, Lucas Paqueta'yı bu yaz kaybedebilir. Brezilyalı yıldız ile Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle ilgileniyor. 

Lyon, Şampiyonlar Ligi şansını kaybetme riskiyle de karşı karşıyayken maddi olarak rahatlamak adına Paqueta'nın satılmasını gündeme almış durumda. The Cronicle'a göre Arsenal ve Newcastle, Paqueta'yı kadrosuna katmak istiyor. Ara transfer döneminde Bruno Guimaraes'i kadrosuna katan Newcastle'ın kısa sürede bir teklif sunabileceği aktarılmakta. 

Bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 38 maçta 9 gol, 6 asistlik performans sergileyen Brezilyalı yıldız için Lyon'un 70 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. 

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