







Roma'nın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Arsenal ve Manchester United'ın Abraham'ı Premier Lig'e geri döndürmeye hevesli oldukları aktarılıyor.

Daily Mail, Arsenal ve Manchester United'ın ilgisinden bahsederken Corriere dello Sport ise oyuncunun Roma'da mutlu olduğunu ve yakın zamanda ayrılmak istemediğini aktardı.

Bu sezon Roma formasıyla 53 maçta 27 gol atan 24 yaşındaki forvet, İngiltere döneminde de Chelsea'den ayrılmadan önce iyi bir başlangıca imza atmış fakat düşen oynama süreleri nedeniyle İtalya'nın yolunu tutmuştu.