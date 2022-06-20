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Transfer haberi: Arsenal ve Manchester United'dan Tammy Abraham atağı

Arsenal ve Manchester United'ın Roma'da oldukça iyi bir dönem geçiren Tammy Abraham'ı Premier Lig'e geri getirmek adına devreye girdikleri belirtildi.

20 Haziran 2022, Pazartesi 10:49 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Arsenal ve Manchester United'dan Tammy Abraham atağı



Roma'nın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Arsenal ve Manchester United'ın Abraham'ı Premier Lig'e geri döndürmeye hevesli oldukları aktarılıyor. 

Daily Mail, Arsenal ve Manchester United'ın ilgisinden bahsederken Corriere dello Sport ise oyuncunun Roma'da mutlu olduğunu ve yakın zamanda ayrılmak istemediğini aktardı. 

Bu sezon Roma formasıyla 53 maçta 27 gol atan 24 yaşındaki forvet, İngiltere döneminde de Chelsea'den ayrılmadan önce iyi bir başlangıca imza atmış fakat düşen oynama süreleri nedeniyle İtalya'nın yolunu tutmuştu. 

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