Premier Lig ekipleri, Ajax'ın önemli isimlerinden Lisandro Martinez için devredeler. Arsenal ve Manchester United, Arjantinli oyuncuyu kadrolarına katmak adına harekete geçmiş durumdalar.

Sunday Mirror'ın haberine göre iki takım da bu anlamda girişimlerini hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajerinin iki kulüple görüşmek adına Londra'da bulunduğu belirtildi.

Ajax ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği aktarılıyor. Hollanda ekibinin Lisandro Martinez için en az 50 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtilmekte.