İtalya Ligi Serie A'da Fiorentina forması giyen Dusan Vlahovic, özellikle bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Vlahovic, henüz 21 yaşında olmasına rağmen bir anda Avrupa'nın en gözde forvetlerinden biri haline geldi. Sözleşmesi 2023'te bitecek ve yaklaşık 1.5 milyon Euro kazanan Sırp oyuncu ile kulübü Fiorentina yeni sözleşme uzatmak istedi. Ancak Sırp yıldızın tarafının bu talebe olumsuz yanıt verdiği öğrenilmişti. Mor Menekşeler, takımdan ayrılmayı kafasına koymuş gözüken Vlahovic için teklifleri dinlemeye başladı. Avrupa'nın iki devi de onu kadrolarına katmak için harekete geçti.

Kontratı 2023'te bitiyor

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail Arsenal'in, Vlahovic için 55 milyon Euro artı Lucas Torreira'yı önerdiğini iddia etti. İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport da, Juventus'un yıldız futbolcu için Floransa temsilcisinin kapısını, 35 milyon Euro bonservis bedeline ek olarak Dejan Kulusevski'yle çaldığını yazdı. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan genç futbolcu için kulübünün artık bir karar vermesi gerekiyor. Ara transfer döneminin kapanmasına 9 günlük bir süre kaldı. Vlahovic'in ise sezon sonuna kadar takımda kalmayı ve sonrasında kendisi için en iyi teklifi kabul etmek istediği konuşuluyor.

İtalya'da tarihe geçti

Bu sezon Fiorentina'da 17'si İtalya Ligi Serie A'da olmak üzere toplamda çıktığı 25 karşılaşmada rakip fileleri 20 kez havalandıran ve 2 de asist yapan Dusan Vlahovic, 2021 yılındaki performansıyla Çizme'de tarihe geçmişti. Vlahovic, Serie A tarihinde 22 yaşın altında tek bir takvim yılında en az 30 gol atan 4. oyuncu unvanını elde etti. Daha önce bunu İtalya'da 1930'da Meazza, 1933'te Borel ve 1958'de Angelillo başarmıştı.