Juventus'ta De Ligt, Rugani ve Bonucci'nin ardında kalan ve bu sezon takımıyla sadece 1 resmi maçta forma şansı bulabilen Merih Demiral için İngiliz Arsenal ve İspanyol Atletico Madrid'in transfer girişiminde bulunduğu belirtildi.

35 milyon euro...

İtalyan Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Juventus 21 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Torino ekibinin Merih için istediği ücret ise 35 milyon euro.

Haberde Merih Demiral'ın Milli Takım performansının da transferde etkili olduğu yazıldı. Başarılı oyuncu Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon euroya transfer olmuştu.

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