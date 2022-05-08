Transfer haberi: Arsenal, Tielemans transferini bitiriyor

Yaz döneminde orta sahaya bir takviye gerçekleştirmeyi planlayan Arsenal, önemli bir transfere imza atıyor. Londra ekibinin Youri Tielemans transferinde sona geldiği iddia edilmekte.

The Sun'ın haberine göre Arsenal, Leicester'ın yıldızlarından Tielemans'ın transferi adına 40 milyon sterlinlik bir anlaşmayı son aşamaya getirmiş durumda. Belçikalı yıldız, Leicester ile 2023'te sona erecek sözleşmesini uzatma konusunda yeni bir anlaşmaya varamamıştı.

Arsenal, Granit Xhaka ile rekabet sağlayacak bir orta saha transferi çabasındayken Youri Tielemans ile bu açığın kapatılabileceği ifade ediliyor.