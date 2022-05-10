Manchester City'de Raheem Sterling, önümüzdeki sezon kontratının son yılını geçirecek. İngiliz oyuncunun bu durumundan kaynaklı Arsenal, transferi adına devreye girmiş durumda.

Telegraph'ın haberine göre yoğun bir yaz geçirmeye hazırlanan Arsenal, Sterling'in transferini bu yaz gerçekleştirmek istiyor. Sterling'in yanı sıra Youri Tielemans ve Gabriel Jesus transferlerinin de bitirilmesi hedefleniyor.

Mikel Arteta, Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette sonrası hücum hattını takviye etmek isterken en önemli aday olarak Raheem Sterling'in ismi öne çıkıyor.