Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni sezonda çok daha iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Arsenal'in gündemine gelen son isim West Ham'ın yıldızlarından Jarrod Bowen oldu.

The Sun, Arsenal'in Bowen için temaslara başladığını belirtse de transfer için yüksek bir bonservis bedeli ödemeleri gerekebileceği aktarılıyor. 25 yaşındaki oyuncunun West Ham ile daha 3 yıl sözleşmesi bulunmakta.

Bu sezon West Ham formasıyla yıldızlaşan Bowen, İngiltere Millî Takımı'nın kadrosunda da kendine yer bulmayı başardı. Ocak 2020'de 21.3 milyon euro karşılığında Hull City'den transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon West Ham formasıyla Premier Lig'de çıktığı 36 karşılaşmada 12 gol, 12 asistlik skor katkısı sağlarken sezon genelinde toplamda çıktığı 51 maçta da 18 gol, 13 asistlik katkı verdi.