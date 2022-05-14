Transfer haberi: Arsenal, Gabriel Jesus için teklifini yapıyor

Premier Lig'de Arsenal, yeni sezonda çok daha güçlü bir kadro adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Arsenal'in kadrosuna katmak istediği Gabriel Jesus için ilk teklifini hazırladığı aktarılıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal, Manchester City'ye ilk teklifini sunacak. Manchester City ise önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek Gabriel Jesus için 50-60 milyon euro düzeyinde bir bonservis beklentisi içinde...

Arsenal'in Gabriel Jesus'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken Brezilyalı yıldızın menajerinin de projeyi beğendiklerini ifade ettiği aktarılıyor.