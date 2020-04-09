Transfer haberi... Alexander Sörloth'a Napoli kancası!

Trabzonspor'un Crystal Palace'dan iki yıllığına kiraladığı ve bu sezona damgasını vuran golcüsü Alexander Sörloth'a İtalyan devi Napoli'nin talip olduğu iddia edildi.

09 Nisan 2020, Perşembe 21:10 Son Güncelleme:
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Transfer haberi... Alexander Sörloth'a Napoli kancası!

Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'dan 2 yıllığına 750 bin euroya kiraladığı Norveçli golcü Alexander Sörloth için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. 

Radio Kiss Kiss'de yer alan haberde; Arkadiusz Milik'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı arayışta olan Napoli'nin Alexander Sörloth'u da gündemine aldığı belirtildi.

İtalyan ekibin sezon sonunda İngiliz ekibiyle görüşeceği yazıldı. 

Bordo mavililer KAP'a bildirdiği anlaşmada Sörloth için 2020-2021 sezonunun yarısında oynaması durumunda 6 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a kesin transferinin gerçekleşeceğini belirtmişti. 

Sörloth, bordo-mavili forma altında bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 25 gole imza atıp 8 de asist yaptı.

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