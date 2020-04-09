Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'dan 2 yıllığına 750 bin euroya kiraladığı Norveçli golcü Alexander Sörloth için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

Radio Kiss Kiss'de yer alan haberde; Arkadiusz Milik'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı arayışta olan Napoli'nin Alexander Sörloth'u da gündemine aldığı belirtildi.

İtalyan ekibin sezon sonunda İngiliz ekibiyle görüşeceği yazıldı.

Bordo mavililer KAP'a bildirdiği anlaşmada Sörloth için 2020-2021 sezonunun yarısında oynaması durumunda 6 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a kesin transferinin gerçekleşeceğini belirtmişti.

Sörloth, bordo-mavili forma altında bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 25 gole imza atıp 8 de asist yaptı.