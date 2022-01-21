Transfer haberi: Aleksandar Pesic, Hull City yolunda

Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor. İstanbul ekibi, 29. yaşındaki Sırp golcüyü Hull City'ye vermeye hazırlanıyor. Pesic'in Hull City ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bonservis bedeli olarak da Karagümrük'e 1,5 milyon Euro vereceği gelen bilgiler arasında.

Karagümrük formasıyla 12 kez fileleri havalandıran Pesic, gol krallığında da zirvede yer alıyor.

İHA







