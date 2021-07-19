Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor , son olarak Sochi forması giyen 31 yaşındaki Sloven stoper Miha Mevlja'yı transfer ettiğini açıkladı.

Miha Mevlja kimdir?

12 Haziran1990'da Slovenya'nın Ljubljana kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Sloven ekibi Gorica'nın altyapısında başlayan ve sonra A takıma kadar yükselen Mevlja, 4 sezon a takım formasını giydikten sonra İsviçre ekibi Lausanne'ye transfer oldu. Burada geçirdiği 1 sezonun ardından İsrail takımlarından Bnei Sakhnin'in yolunu tuttu.

1 sezon da Bnei Sakhnin'de futbol oynayan Miha Mevlja, daha sonra Romanya'ya gitti ve Dinamo Bükreş'le anlaşma sağladı. 31 yaşındaki defans oyuncusu daha sonra Rusya'nın Rostov takımına 700 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Adım adım yükselen kariyerinde Rostov'dan Zenit'e geçiş yaptı. Kariyerinin en iyi transferini Rusya'nın Zenit takımına 8 milyon euroluk bonservisle geçerek yapmış oldu. 1,5 sezon burada forma giydikten sonra Rostov'a yarınm sezonluğuna kiralandı.

Ardından yine bir Rus takımı olan Sochi, Mevlja'yı 4 milyon euro bonservisle Zenit'ten kadrosuna kattı. 1,90 boyundaki tecrübeli savunmacı, 2 sezon burada geçirdikten sonra bedelsiz olarak Alanyaspor'un yolunu tuttu.