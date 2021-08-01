Adana Demirspor’da transfer bombardımanı bitmek tükenmek bilmiyor. 26 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig ’e damga vurmaya hazırlanan Şimşekler; Balotelli, Svensson, Belhanda, Assamblonga gibi flaş transferlerden sonra David Luiz’le de prensip anlaşmasına varmıştı. Güney ekibi savunmanın göbeğine yine bir yıldız getirmek üzere. Hedefteki isim Shkodran Mustafi. Arsenal’den ayrıldıktan sonra Schalke’ye giden ve sezon sonunda biten sözleşmesini yenilemeyen yıldız stoperin bonservisi elinde.

41.5 milyon Euro’luk adam

Arnavut asıllı Alman futbolcunun menajeriyle yapılan ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği ifade edilirken, transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor. Sampdoria, Valencia, Arsenal ve Schalke gibi Avrupa’nın önde gelen takımlarının formasını giyen 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi için şu ana kadar 41.5 milyon Euro ödendi. Adana Demirspor oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için yoğun mesai içerisinde.