Ümraniyespor maçı sonrası teknik direktör Vincenzo Montella‘yla tartışan Balotelli’nin durumu merak konusu. Alınan başarılı sonuca rağmen maç sonunda yaşanan tartışmanın ardından Montella, “Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin insana başka şeyler de söyletiyor. Ama benim için konu orada kapandı” demişti.

Kulüpten ayrılmak isteyen Balotelli’nin kontratında 4 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Bu rakam ödenmeden fesihe yanaşmayan Demirspor’a karşı sorun çıkararak fiyatın indirilmesini sağlamaya çalışan Balotelli’nin 2 günlük izin için özel jetle İtalya’ya gitmesi de krizi büyüttü. Sion’un talip olduğu yıldız oyuncuyla ilgili durumun bu hafta netlik kazanacağı belirtildi. Forvete Dzyuba’yı alan Demirspor, ayrılık ihtimaline karşın bir golcü daha getirmek adına çalışmalara da başlamış durumda.