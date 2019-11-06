Bu sezona stoperde Zanka-Jailson ikilisyle başlayan ancak daha sonra Zanka'nın yerine SErdar Aziz'i monte eden buna rağmen savunmanın hala istenilen seviyeye gelmediği Fenerbahçe, transfere yöneldi.

Hedef Bogdan Planic...

Adil Rami ve Sadık Çiftpınardan da bir türlü yararlanamayan Sarı Lacivertliler'in hedefinde Sırp stoper Bogdan Planic var.

En iyi teklif Fenerbahçe'den

Rumen basınında yer alan haberlere göre; Steaua Bükreş'te forma giyen 27 yaşındaki stoper için Sırbistan'dan da birçok talip olduğu belirtilirken, en iyi teklifin ise Fenerbahçe tarafından yapıldığı belirtildi.

Becali "tamam" dedi, planını da yaptı

Türkiye'de birçok transfere aracılık eden ve Türk kulüpleriyle iyi ilişkiler içinde olan Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali'nin de transfere onay vermeye hazır olduğu hatta Bogdan Planic'in ayrılması durumunda çok şey beklediği genç savunmacı Cristian Manea'yı onun yerine oynatmayı planladığı yazıldı.

Takımıyla olan sözleşmesi 2021'de bitecek olan Planic bu sezon Steaua formasıyla toplam 19 maça çıktı. Haberde Rumen ekibinin oyuncusu için ne kadar bonservis bedeli isteyeceği konusunda ise bilgi verilmedi.

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