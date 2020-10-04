Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transferde son dakika gelişmeleri...

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün 00:00'da sona erecek. Yaz transfer döneminde sona yaklaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.

Birinci transfer dönemi, 4 Ağustos’ta başlamıştı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.