Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transferde son dakika gelişmeleri...
Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün saat 00:00'da sona erecek. Yaz transfer döneminde sona yaklaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün 00:00'da sona erecek. Yaz transfer döneminde sona yaklaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
Birinci transfer dönemi, 4 Ağustos’ta başlamıştı.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.