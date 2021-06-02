2021-2022 yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği dönemle ilgili açıklama TFF'den geldi. Başta Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarı olmak üzere futbolseverlerin ''Transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Harcama limitleri belli oldu mu?'' sorularının yanıtları da belli oldu.

Transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?

Futbolda "yaz transfer" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu ilk transfer ve tescil dönemi Türkiye için 10 Haziran Perşembe günü resmen başlayacak. 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacak.

Harcama limitleri belli oldu mu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Bankalar Birliği’nin ortak çalışması sonucu belirlenen Harcama Limitleri 2020/21 futbol sezonunda rekor kırmıştı. 21 kulüp için belirlenen limit tutarı 3.6 milyar lira olarak kayda geçmişti. 2021/22 sezonu için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2021/22 sezonu ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos 2021'de başlayacak, 23 Mayıs 2022'de sona erecek.







