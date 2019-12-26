Futbol severler ara tranfser dönemini merakla bekliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig kulüpleri devre arası transfer dönemine hazırlanıyor. Önemli futbolcuların transfer olması beklenirken bir çok isimle de yolların ayrılması bekleniyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer dönemi ile ilgili tüm detaylar bu haberimizde olacak...

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ara transfer dönemi 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

İkinci yarı ne zaman başlayacak?

İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020'de sona erecek.