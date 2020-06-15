Transfer dönemi 1 Temmuz’da başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü, futbolun da geçici olarak durmasına neden olmuştu. Avrupa’da Süper Lig dahil birçok ligde heyecan yeniden başlarken, herkesin aklındaki bir diğer soru da transfer dönemiydi. İşte bununla ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı. Dünya futbolunun patronu FIFA tarafından yayınlanan ve en son 10 Haziran 2020 tarihinde güncellenen FIFA Transfer Dönemi Takvimi’ne göre Türkiye’de transfer dönemleri belli oldu.

Sonrasında bir değişiklik olmaması durumunda Türkiye’de yaz transfer sezonu 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak ve 22 Eylül 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer dönemi ise 1 Ocak 2021’de start alıp, 28 Ocak 2021 tarihinde kapanacak.

İngiltere’de başladı bile...

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın büyük liglerinin bazılarında da transfer dönemleri netleşti. Buna göre İngiltere’de yaz dönemi 10 Haziran 2020-10 Eylül 2020, Almanya’da 1 Temmuz 2020-2 Eylül 2020, İspanya’da 1 Temmuz 2020-1 Eylül 2020 ve Fransa’da da 29 Haziran 2020-1 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Ayrıca FIFA, salgın dönemini göz önünde bulundurarak, bir oyuncunun bir sezon içinde normalde 2 kez transfer olabilme kuralını önümüzdeki sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere 3’e çıkarttı.