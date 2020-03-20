Maviler, geçen yaz Frank Lampard'ın oyuncu alımını durduran transfer yasağından kurtulduktan sonra sezon sonunda kadrolarına büyük yatırım yapmak istiyor. Menajer Frank Lampard'ın ilk hedefleri kaleci orta saha ve forvet mevkileri.

The Evening Standard'da yaer alan habere göre, Chelsea İtalya'da mevkilerinin en iyi oyuncularından olan Pjanic, Martinez ve Donnarumma için 250 milyon euroluk bir teklif hazırlıyor.

Bunlardan biri, Maurizio Sarri'nin listesinden düştükten sonra ayrılmaya istekli olabilecek Juventus orta saha oyuncusu Pjaniç. Eski Chelsea patronu Sarri, son haftalarda orat sahada Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi ve Aaron Ramsey üçlüsüne döndü ve Bosnalıyı dışarıda bıraktı.

Juventus'un Pjanic için 65 milyon euro civarında bir teklif isteyeceğine inanılıyor.

Martinez 120 milyon euro!

Menajer Lampard, Tammy Abraham ile forma yarışına girecek ve onu zorlayacak bir ismi de kadroya katmak istiyor. İlk hedef ise Inter'in genç yıldızı Lautaro Martinez... Genç Arjantinli için yaklaşık 120 milyon euroluk bir teklif hazırlanacak.

Londra'ya yapılan transfer bağlantılı üçüncü hamle ise Milan kalecisi Gianluigi Donnarumma. Kepa Arrizabalaga bir dizi hatanın ardından yerini son olarak Caballero'ya kaybetmişti. Donnarumma için de belirlenen fiyat 60 milyon euro.

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