Transfer böyle yapılır

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Trabzonspor’u mali anlamda düzlüğe çıkarmak adına büyük çaba sarf eden Ahmet Ağaoğlu uyguladığı transfer politikası ile takdir topluyor. Geçen sezon oldukça düşük maliyetli bir kadro ile zirve yarışını sürdüren Bordo-Mavililer, yeni sezonda da kadro iskeletini koruyarak, takviyelerle daha iddialı bir takım ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fırtına’nın patronu burada yaptığı transfer anlaşmalarıyla alkış topluyor.

Büyük yükümlülük...

Ahmet Ağaoğlu, transfer ettiği 11 futbolcu için sadece 1.8 milyon Euro bonservis öderken, futbolculara sunduğu sözleşme şartlarıyla da dikkat çekti. Birçok kulüp, takıma ne vereceği belirsiz olan isimlere 2-3 yıllık sözleşmeler içerisinde milyon Euro’lar önerip, büyük yükümlülük altına girerken Trabzonspor, bambaşka bir politika izliyor. Yıllık ücreti düşük tutan Bordo-Mavililer, oyuncunun performansına göre hem sözleşmeyi uzatıyor hem de maaşına zam yapıyor.

Her sene artıyor

Örneğin; geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Ekuban’a 345 bin Euro ödeyen Trabzonspor, Ganalı oyuncunun performansından memnun kaldı ve bonservisini aldı. Yıllık ücretini de 750 bin Euro’ya çıkarttı. Ağaoğlu, Avdijaj, transferinde de benzer bir formül kullandı. Avdijaj için bonservis ödemeyen Karadeniz ekibi, Kosovalı oyuncu ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı. Buna göre 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 274 bin Euro kazanacak. Opsiyonun kullanılması halinde ise genç oyuncu gelecek sezon 375 bin Euro, sonraki senelerde ise 500 bin Euro alacak.

Gençlere TL!

Genç oyuncularla TL üzerinden sözleşme imzalayan Trabzonspor, yabancı futbolcularıyla yaptığı anlaşmalarla büyük yükümlülüklerin altına girmedi. Dünyaca ünlü yıldız Obi Mikel ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Fırtına, Nijeryalı oyuncuya senelik 1.5 milyon Euro ödeyecek. 50 bin Euro’ya Bosna ekibi Kakanj’dan transfer edilen Andjusic ise 4 yılda toplam 415 bin Euro kazanacak.

Atalay Özçelikli