Transfer bombası! Facundo Ferreyra ve Samaris imzayı atıyor

İtalya basınında çıkan haberlere göre; Serie A takımlarından Frosinone, Ferreyra ve Samaris'e imza attırmaya çok yakın.

Frosinone Sportif Direktörü Stefano Capozucco, her iki futbolcuyu da takıma kazandırmak için Portekiz'e gidiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Samaris'le anlaşmaya varan Frosinone, bu sezon takıma katılan Facundo Ferreyra'yı da transfer etmek istiyor. Benfica'da şans bulamayan iki oyuncu da transfere olumlu bakıyor. Frasinone, İtalya Serie A'da 19. sırada bulunuyor.

Facundo Ferreyra ile Fenerbahçe de sezon başında ilgilenmiş ancak kadrosuna katamamıştı.