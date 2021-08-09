Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'de yarış severleri Eskişehir'den Kars'a kadar sürecek olan bir yarış bekliyor.

Organizasyonun 11'inci yılında Anadolu'da yarışacak sporcular sırasıyla Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Kars ve Ardahan olmak üzere toplam 14 il sınırından geçerek 2.300 km yol yapacak. Özel etap oranının %67 ile en yüksek olduğu organizasyonda bu yıl yarışçıları oldukça zorlu etaplar bekliyor.

DHA