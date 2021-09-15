Eskişehir’den başlayarak Kars’a uzanan 2 bin 300 kilometrelik rotanın dördüncü gününde yarışmacılar, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne ulaştı.

Geceyi Yıldız Dağı’nda kamp yaparak geçiren yarışmacılar, sabahın erken saatlerinde Sivas etabında start aldı. Sivas’ın eşsiz coğrafyasında kıyasıya bir mücadele sergileyen yarışmacılar; Tozanlı Vadisi, Doğanşar Dipsiz Göl, Zara Kösedağ ve İmranlı Kızıldağ özel etaplarıyla toplam 249 kilometrelik parkuru tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) koordinesinde düzenlenen TransAnatolia’ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere’den toplam; 39 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 5 Quad ve 3 Kamyon olmak üzere 70 araç ve 96 yarışçı katılıyor.

TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen, yarışmacıların yedi gün içinde 14 ilin sınırlarından geçerek 2 bin 300 kilometrelik zorlu bir parkuru tamamlayacaklarını söyledi.

Çelen "TransAnatolia bir spor müsabakası olmasının yanında aynı zamanda bir kültür rotası. Güzel ülkemizin az bilinen doğal güzelliklerini, tarihsel ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaran rotalar hazırlayarak Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak en önemli hedefimiz" diye konuştu. (DHA)