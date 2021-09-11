TransAnatolia Rally Raid, seremonik start ile başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle 11-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir tarihi Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen seremonik startla başladı. Bu yıl TransAnatolia'ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den 39 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 5 Quad ve 3 Kamyon olmak üzere toplam 70 araç ve 96 yarışçı katılıyor. Yarışçılar, Eskişehir'den Kars'a kadar 2 bin 300 kilometre yarışarak, 14 ilden geçecek.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILIYOR

Motosiklet kategorisinde yarışa katılan isimlerden bazıları; İtalyan Ducati pilotu Andrea Rossi, Hollandalı pilot Michiel Schaefer, Hollandalı pilot Erik Klomp, İtalyan pilot Francesco Catanese, Türkiye'de motosiklet sporunun gelişimine profesyonel servis sağlayıcılık ve eğitmenlik hizmetiyle katkı sağlayan Murat Yazıcı, Ejder Erişti, Serkan Özdemir, Devrim Özgür Arseven, Erhan Sertkaya gibi isimlerin yanı sıra, bu yıl motosiklet kategorisinde yarışan tek Türk kadın yarışçı ise Bodrum'dan yarışa katılan Gökçen Kabaş.

Otomobil kategorisinde TransAnatolia'ya; dört kez TransAnatolia genel klasman birinciliği olan Becce Motorsports takımından başarılı isimler katılım sağlarken, Atilla Baybara-Özden Yılmaz, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Bantboru Offroad Team Pilotları Batuhan Korkut-Fırat Şahin, geçen yılın birincisi Tarık Gökbay - Osman Metin de katılıyor. Quad kategorisinde Maceraist takımından katılımcılar, Kamyon kategorisinde ise 3 Mercedes Unimog ile Türkiye'de ilk kez yarışacak 6 yarışçı etapta renkli görüntüler oluşturacak. 19 otomobilin yarışacağı Raid grubunda ise Türkiye Ralli Şampiyonu Murat Bostancı ve Cengiz Artam, Uğur Işık gibi iş, sanat ve spor dünyasının tanınan isimleri TransAnatolia katılımcıları arasında yer alıyor.

BURAK BÜYÜKPINAR: ESKİŞEHİR'DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ

TransAnatolia Genel Koodinatörü Burak Büyükpınar, bu tür organizasyonlarla ülke ve bölge turizmine katkı sağladıklarını belirterek, "11'inci yılımızda Anadolu medeniyetlerinin beşiği Eskişehir'de olmaktan çok mutluyuz. Her sene Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında farklı rotalar oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bu sene de Eskişehir'den Kars'a 2 bin 300 kilometrelik bir rota oluşturduk. Bu tür uluslararası organizasyonların hem ülke ve bölge turizmine hem de Türkiye'deki motorsporlarına önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Burada hem yerel yönetimlerin hem de federasyonun destekleri bizler için çok kıymetli. Yabancı pek çok yarışçının da katıldığı yarışımıza ev sahipliği yaptığınız ve güzel misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

ORHAN ÇELEN: TÜRKİYE'NİN TANITIMINA KATKI SAĞLAMAK EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ

TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen ise “TransAnatolia bir spor müsabakası olmasının yanında aynı zamanda bir kültür rotası. Güzel ülkemizin az bilinen doğal güzelliklerini, tarihsel ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaran rotalar hazırlayarak Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak en önemli hedefimiz" diye konuştu.

Seremonik start sonrası gerçekleştirilen 8 kilometrelik Eti Prolog etabıyla, 12 Eylül Pazar sabahı start alacak yarışçıların sıralaması belirlendi. TransAnatolia'da bu yıl ilk kez renkli yol notları kullanılacak. Ayrıca dünyanın en önemli yarışlarında kullanılan ve en gelişmiş uydu takip sistemi olan Stella sayesinde bu sene de yarışçılar için maksimum güvenlik önlemleri alınmış durumda. (DHA)