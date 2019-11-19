Tranfserde son dakika! Avrupa devleri Milli futbolcuların peşinde!

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nden destan yazarak çıkarken, Milli futbolcularımız da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına takıldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebeleri, büyük bir mücadele örneği göstererek hem Milli Takım hem de kendi kariyerleri için parlak bir gelecek hazırladılar.

AVRUPA'YI SALLAYACAKLAR

Genç yıldızlarımız, Avrupa devleri arasında rekabet ortamı oluşturmaya şimdiden başladı. Leicester City'de performansıyla büyük takdir toplayan Çağlar Söyüncü ve Roma'daki muhteşem futboluyla göz doldurduktan sonra sakatlanan ancak bu sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, Manchester United'ın göz hapsinde. İtalyan devi Juventus'ta forma giyen ve Milli Takım'da savunmanın bel kemiği olan Merih Demiral'ın peşinde ise Real Madrid, Barcelona, Milan ve Arsenal var. Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ı Liverpool, Schalke 04'te oynayan Ozan Kabak'ı ise Bayern Münih adım adım takip ediyor. (Sabah)