Trampolinde tarihi madalyalar

Rusya'da sona eren Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye tarihinin ilk madalyalarına ulaştı. 5 final başarısı gösteren Türkiye ayrıca iki kategoride kürsüde yer aldı. Gençler senkronize finalinde Elif Çolak ve Sıla Karakuş 44.830 puanla gümüş madalya elde etti.

Olimpik branş olan bireyselde ise gençler finalinde Elif Çolak mücadele etti. Çolak, senkronizeden sonra bireyselde de 52.385 puanla Avrupa 3.'sü oldu. Avrupa Şampiyonası seviyesinde ilk bireysel madalyayı da kazandı.

Türk cimnastik tarihinde ilk kez büyükler senkronize finalinde mücadele eden Gürkan Mutlu ve Hüseyin Yontucu ise 24.260 puanla şampiyonada Avrupa yedincisi oldu.