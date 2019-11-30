Trampolinde milliler kota alamadı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da devam eden Trampolin Dünya Şampiyonası’nda Sude Aydın, Doğukan Büyükarslan ve Gürkan Mutlu’dan oluşan Milli Takımımız bireysel ve erkekler senkronize elemelerini geçemedi. Olimpiyat kotası için sporcularımız ilk gün bireyselde mücadele etti. Sude ile Doğukan ilk 24 sporcunun tur atladığı elemeleri geçemezken, Gürkan finali kılpayı kaçırdı.

Dün de erkekler senkranizasyonda Gürkan ile Doğukan yarıştı. İkili, 87.130 puanla 34 sporcu arasında 19. sırada yer aldı. Böylece şampiyonaya sporcularımız veda etti.