Trambolinde milliler elemelere çıkıyor

Artistik cimnastikte alınan 4 olimpiyat kotası ve 2 tarihi madalya sonrası şimdi sıra tramboline geldi.

Gürkan Mutlu ve Doğukan Büyükarslan ve Sude Aydın’dan oluşan Milli Takımımız, Japonya’nın başkenti Tokyo’da bugün başlayacak Trambolin Dünya Şampiyonası’nda olimpiyat kotası almak için mücadele edecek.

37 ülkeden 336 sporcunun yer aldığı şampiyonada bugün kadınlar ve erkeklerde eleme müsabakaları yapılacak. Gürkan Mutlu ve Doğukan Büyükarslan erkeklerde Sude Aydın ise kadınlarda olimpiyat kotası için ilk 8 sporcu arasında yer almaya çalışacak.