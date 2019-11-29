Trambolin bireyselde Türkiye finali kaçırdı

Doğukan Büyükarslan (19), Sude Aydın (18) ve Gürkan Mutlu’dan (26) oluşan Trambolin Milli Takımımız, Japonya’nın Başkenti Tokyo’da başlayan Dünya Şampiyonası’nda dün bireysel elemelerde mücadele etti.
2020 Olimpiyatı’na kota alma hedefiyle şampiyonaya giden sporcularımız final şansı yakalayamadı.
Bireyselde ilk 24 sporcunun finale gittiği yarışlarda Sude Aydın 87.045 puanla 63., Doğukan Büyükarslan 104.985 puanla 46. sayı aldı. Gürkan Mutlu ise finali kıl payı kaçırdı. 108.705 puanla 29. sırada yer alan Gürkan finale kalan yedeklerin hemen ardında yer buldu.
Erkek sporcularımız senkronizasyon kategorisinde de yarışacak.