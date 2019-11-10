Trabzonspor ile Alanyaspor, kendileri adına sezonun belki de en kritik maçlarından birini oynayacak.

Sezona müthiş bir giriş yapan Akdeniz ekibi, son 5 maçta adece 1 kez 3 puana uzandı. Buna rağmen rakiplerin de kayıplarıyla zirve yarışında kaldılar.

Sakatlıklarla boğuşan Bordo-Mavililer ise önce Başakşehir’e karşı attığı son dakika golüyle deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sonrasında ise evinde Göztepe’ye boyun eğdi, 9 maçlık iç sahada kaybetmeme serisi sona erdi. Hafta içerisinde de Avrupa’ya veda etmekten kurtulamadı.

İki takım, yeni bir başlangıç için mücadele edecek. Trabzon’un Nwakaeme ve Sörloth gibi isimlerle bol bol rakip kaleyi yoklaması gerekecek.

Basit hataya yer yok

Bu noktada merkezdeki ve beklerdeki isimlerin vereceği destek de önemli olacak. Aynı zamanda galibiyet için savunmadaki anlık hatalara yer verilmemesi gerekiyor. Göztepe karşısında bunu çok acı bir şekilde yaşadılar.

Alanya’nın ise her zaman olduğu gibi Cisse’yi nasıl besleyeceği belirleyici olacak. Bakasetas- Fernandes de hücumda yüksek performans ile oynarlarsa zirveyi yeniden devralabilirler.

Ön plana kim çıkar?

Fırtına’da Sörloth, rakibini yıpratan koşularıyla gole en yakın isim. Nwakaeme’nin performansı da belirleyici olacak. Alanya’da ise gözler Cisse’de.

Kısa mesaj

İki takım da bu maçın ardından önemli bir virajı dönmüş olacak. Tr abzonspor ve Alanyaspor için bu karşılaşmanın sonucu sezonun geri kalanı adına ipucu verebilir.

Mertcan Polat