Süper Lig’de galibiyet serisini 6 maça çıkartan Trabzonspor için esas önemli periyot şimdi başlıyor. Bordo-Mavililer, sırasıyla 3 İstanbul ekibiyle karşılaşacak. Cuma günü Başakşehir’e konuk olacak Fırtına, sonrasında Fenerbahçe’yi Akyazı’da ağırlayacak; 4 Mart’ta ise yeniden İstanbul’da Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibi, sezonun ilk yarısında oynadığı bu 3 maçta sıfır çekmiş, rakiplerine yenilmişti. Trabzonspor hem rövanşı almak hem de galibiyet serisini sürdürüp zirvedeki iddiasını iyice güçlendirmek istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde hesap kapatarak ilerleyen Fırtına, Beşiktaş, Denizli ve Gaziantep’ten ilk devredeki puan kayıplarının rövanşını almıştı.

Son 9 maç, 25 puan...

Oynadığı son 9 lig maçında 8 galibiyet, 1 beraberlikle 25 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, Süper Lig’de 2021’in en başarılı takımı konumunda bulunuyor. Trabzonspor kariyerine müthiş başlayıp, bir de Süper Kupa kazandıran Abdullah Avcı, 3 maçlık kritik virajda da hedefe ulaşması halinde şampiyonluk ateşini yakacak.

17 yıl sonra en uzun seri

Fırtına, cuma günü Başakşehir’i devirmesi halinde ligde üst üste 7 maçını kazanacak ve son 17 sezonun en uzun serisini yakalayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonki gibi 6 haftalık seri yakalayan Trabzonspor, 2010-2011’de de iki kez 6’şar maçlık seriler yapmıştı. Bordo-Mavililer 2003-2004 sezonunda ise 22 ile 32. haftalar arasında art arda 11 karşılaşmayı kazanmıştı.



