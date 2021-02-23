Trabzonspor haftayı karlı kapattı... Başakşehir'i, Yusuf Sarı'nın müthiş golüyle 1-0 deviren Bordo-Mavililer 3 puanı hanesine yazdırırken, aynı zamanda zirve yolundaki direkt rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da iyice yaklaştı. Son haftalardaki çıkışıyla zirvenin en büyük adayları arasında yer alan Kara Kartal'ın BAY geçtiği ve puan kazanamadığı haftada, bu sezon yaptığı 22 transferle şampiyonluğun en büyük favorisi olan Sarı-Lacivertliler de Göztepe'ye diş geçiremedi.

Avcı 17. sırada almıştı

İzmir ekibine 1-0 mağlup olarak zirve yolunda ağır yara alan Kanarya 51 puanda kaldı. Beşiktaş'ın da 51 puanla kapattığı haftada Trabzonspor 48 puana yükseldi. Abdullah Avcı'nın 17. sırada devraldığı Fırtına galibiyet serileriyle şampiyonluğun en büyük favorilerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile farkı 3'e indirirken, lider Galatasaray'la da puan farkı sadece 6.

Büyük darbe...

Üstelik Trabzonspor önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Fırtına, Sarı-Lacivertliler'i devirmesi halinde Kanarya ile aynı puanda olacak ve zirve yolunda kendisine büyük avantaj sağlarken, rakibine de büyük darbe vuracak.